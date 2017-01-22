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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28512202/
22 января 2017, 20:59 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

Уфа будет претендовать на проведение крупных международных соревнований по хоккею — Рустэм Хамитов

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. Уфа будет претендовать на проведение новых крупных международных соревнований. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, подводя итоги завершившейся сегодня Недели звёзд хоккея — 2017.

— Мы, безусловно, готовы проводить новые соревнования и претендуем на то, чтобы получить самые крупные, в том числе международные соревнования по хоккею — и мужскому, и женскому, — сказал руководитель республики. — Будем стараться, чтобы большой хоккей всегда был в Уфе.

Рустэм Хамитов и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключили возможности проведения в Уфе Чемпионата мира по хоккею.

— Может быть. Почему нет, — отметил господин Фазель.

Напомним, что Неделя большого хоккея в столице Башкортостана завершилась Матчем звёзд КХЛ, который впервые в истории прошёл в новом формате — в рамках турнира четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона лиги. Финальный поединок между Востоком и Западом завершился победой Дивизиона Чернышёва со счётом 3:2.
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