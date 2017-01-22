— Мы, безусловно, готовы проводить новые соревнования и претендуем на то, чтобы получить самые крупные, в том числе международные соревнования по хоккею — и мужскому, и женскому, — сказал руководитель республики. — Будем стараться, чтобы большой хоккей всегда был в Уфе.

Рустэм Хамитов и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключили возможности проведения в Уфе Чемпионата мира по хоккею.

— Может быть. Почему нет, — отметил господин Фазель.

Напомним, что Неделя большого хоккея в столице Башкортостана завершилась Матчем звёзд КХЛ, который впервые в истории прошёл в новом формате — в рамках турнира четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона лиги. Финальный поединок между Востоком и Западом завершился победой Дивизиона Чернышёва со счётом 3:2.