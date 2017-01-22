Брагин вновь может войти в тренерский штаб первой сборной РФ по хоккею
УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин может, как и в прошлом году, войти в тренерский штаб первой команды на время чемпионата мира. Об этом ТАСС по телефону сообщил первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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Брагин в прошлом году был одним из тренеров национальной команды на чемпионате мира в Москве и
«Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич (Знарок) с Валерием Николаевичем примут решение, — сказал Ротенберг. — Есть вероятность, что он (Брагин) будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне».
Чемпионат мира в Париже и Кельне пройдет с 5 по 21 мая. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе А с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
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