Брагин вновь может войти в тренерский штаб первой сборной РФ по хоккею

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Брагин в прошлом году был одним из тренеров национальной команды на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге, где сборная завоевала бронзу. В нынешнем году под его руководством молодежная команда заняла третье место на мировом первенстве в канадских Монреале и Торонто.

«Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич (Знарок) с Валерием Николаевичем примут решение, — сказал Ротенберг. — Есть вероятность, что он (Брагин) будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне».

Чемпионат мира в Париже и Кельне пройдет с 5 по 21 мая. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе А с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.