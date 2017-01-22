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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28509388/
22 января 2017, 11:41 | Хоккей: Россия | ТАСС

Брагин вновь может войти в тренерский штаб первой сборной РФ по хоккею

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин может, как и в прошлом году, войти в тренерский штаб первой команды на время чемпионата мира. Об этом ТАСС по телефону сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Как сообщил ТАСС первый <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>ФХР</span> Ротенберг решение будет принято совместно <span class=error>Знарком</span> и <span class=error>Брагиным</span>. Увеличить
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Брагин в прошлом году был одним из тренеров национальной команды на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге, где сборная завоевала бронзу. В нынешнем году под его руководством молодежная команда заняла третье место на мировом первенстве в канадских Монреале и Торонто.

«Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич (Знарок) с Валерием Николаевичем примут решение, — сказал Ротенберг. — Есть вероятность, что он (Брагин) будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне».

Чемпионат мира в Париже и Кельне пройдет с 5 по 21 мая. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе А с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
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Новости Российского хоккея

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