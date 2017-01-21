«Саров» победил «Челмет», «Южный Урал» обыграл «Ариаду-НХ»
«Саров» в матче регулярного чемпионата ВХЛ в гостях по буллитам победил «Челмет» со счетом 2:1.
«Южный Урал» в другой встрече обыграл «Ариаду-НХ» — 2:0.
ВХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Челмет» (Челябинск) — «Саров» (Саров) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Голы: Мищенко — 13 (Швиденко), 30:14 — 0:1. Севанькаев — 9 (буллит), 47:58 — 1:1.
Победный буллит: Мищенко.
Вратари: Мустафин — Аляпкин (Тихомиров, 65:00).
«Южный Урал» (Орск) — «Ариада-НХ» (Волжск) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
Голы: Скатов — 5 (бол., Суслопаров, Кропачев), 27:08 — 1:0. Марзоев — 10 (Попов), 30:01 — 2:0.
Вратари: Загидулин — Енюшин (58:50 — 58:58, 59:13).
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