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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28506248/
21 января 2017, 17:47 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеистки «Бирюсы» обыграли СКСО в матче чемпионата ЖХЛ

Хоккеистки красноярской «Бирюсы» обыграли Сборную команду Свердловской области (СКСО) в матче чемпионата ЖХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «Бирюсы», в составе которой забили Елена Мезенцева (1-я, 15-я минута) и Ирина Донченко (26). У СКСО отличились Лиана Фахрутдинова (17) и Регина Юмагужина (59).

В воскресенье и понедельник команды вновь сыграют друг с другом.
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