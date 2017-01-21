Хоккеистки «Бирюсы» обыграли СКСО в матче чемпионата ЖХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «Бирюсы», в составе которой забили Елена Мезенцева (1-я, 15-я минута) и Ирина Донченко (26). У СКСО отличились Лиана Фахрутдинова (17) и Регина Юмагужина (59).

В воскресенье и понедельник команды вновь сыграют друг с другом.