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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28505744/
21 января 2017, 16:24 | Хоккей: Россия | ТАСС

ФХР: Сбор команды России в Новогорске является приоритетным вариантом при подготовке к ОИ

УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приоритетным вариантом для Федерации хоккея России (ФХР) и тренерского штаба сборной в плане подготовки к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане является сбор в Новогорске и переезд в Южную Корею. Об этом ТАСС по телефону сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее о таком варианте подготовки сообщил президент ФХР Владислав Третьяк, позже губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что регион подаст заявку для того, чтобы принять сборную России для подготовки к Олимпиаде.

«На сегодняшний день рассматривается вариант подготовки команды в Новогорске, а оттуда перелет в Южную Корею для окончательной адаптации, — сказал Ротенберг. — Это приоритетный вариант, который рассматривается тренерским штабом. Рассматриваются также Владивосток и Хабаровск, как и проведение в Южной Корее январских сборов, но решение еще не принято».

«Все зависит еще от того, в каком состоянии будет инфраструктура в Южной Корее. Мы полетим туда, посмотрим, в каком состоянии все находится», — добавил Ротенберг.
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