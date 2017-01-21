ФХР: Сбор команды России в Новогорске является приоритетным вариантом при подготовке к ОИ
УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приоритетным вариантом для Федерации хоккея России (ФХР) и тренерского штаба сборной в плане подготовки к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане является сбор в Новогорске и переезд в Южную Корею. Об этом ТАСС по телефону сообщил первый
вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Ранее о таком варианте подготовки сообщил президент ФХР Владислав Третьяк, позже губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что регион подаст заявку для того, чтобы принять сборную России для подготовки к Олимпиаде.
«На сегодняшний день рассматривается вариант подготовки команды в Новогорске, а оттуда перелет в Южную Корею для окончательной адаптации, — сказал Ротенберг. — Это приоритетный вариант, который рассматривается тренерским штабом. Рассматриваются также Владивосток и Хабаровск, как и проведение в Южной Корее январских сборов, но решение еще не принято».
«Все зависит еще от того, в каком состоянии будет инфраструктура в Южной Корее. Мы полетим туда, посмотрим, в каком состоянии все находится», — добавил Ротенберг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter