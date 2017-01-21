«Авто» обыграл «Тюменский легион»
«Авто» на своем льду переиграл «Тюменский легион» в матче регулярного чемпионата МХЛ.
Это вторая подряд победа для команды из Екатеринбурга, идущей на шестом месте в Восточной конференции.
МХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Авто» (Екатеринбург) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
Голы: Рассейкин — 9 (Носков, Воронков), 6:54 — 1:0. Кирилов — 4 (бол., Тимофеев, Баранцев), 23:53 — 1:1. Кирилов — 4 (бол., Шишков, Митякин), 25:56 — 2:1. Кирилов — 4 (бол., Цибин, Кирилов), 32:53 — 2:2. Кирилов — 4 (бол., Шишков, Митякин), 44:04 — 3:2. Волков — 3 (Арзамасцев, Пленкин), 45:24 — 3:3. Голещихин — 24 (Носков, Митякин), 48:39 — 4:3. Обидин — 18 (мен.), 55:00 — 5:3.
Вратари: Фомин — Дремин.
Судья: Бакин.
21 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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