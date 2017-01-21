Церемония прощания с хоккейным арбитром Кадыровым проходит в Уфе

Кадыров ушел из жизни в пятницу утром в возрасте 47 лет из-за тяжелой болезни — опухоли головного мозга. У него остались жена и два сына.

В качестве главного арбитра Кадыров дебютировал в сезоне-1998/99. 8 сентября 2016 года он вторым в истории отечественного хоккея достиг отметки в 700 матчей, проведенных в качестве главного судьи в чемпионатах России. На международном уровне он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира. По итогам сезона-2009/10 вошел в десятку лучших арбитров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На церемонии прощания присутствуют главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, сотрудники департамента судейства КХЛ и арбитры, а также главные тренеры магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев и омского «Авангарда» Федор Канарейкин, которые возглавят команды дивизиона Харламова и Чернышева соответственно на Матче звезд КХЛ.