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20 января 2017, 22:49 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Ермак» на выезде обыграл петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Ангарский «Ермак» на выезде обыграл петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Игра, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей дубль сделал Дмитрий Михайлов (19-я и 23-я минуты), еще одну шайбу забросил Сергей Леснухин (48). У «Динамо» гол на счету Ильи Назаревича (21).

Результаты других матчей:

«Спутник» (Нижний Тагил) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:0;.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Звезда» (Чехов) — 4:2;.

«Динамо» (Балашиха) — «Сокол» (Красноярск) — 1:4;.

«Химик» (Воскресенск) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4;.

ТХК (Тверь) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3 (по буллитам).
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