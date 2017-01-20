«Ермак» на выезде обыграл петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Игра, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей дубль сделал Дмитрий Михайлов (19-я и 23-я минуты), еще одну шайбу забросил Сергей Леснухин (48). У «Динамо» гол на счету Ильи Назаревича (21).

Результаты других матчей:

«Спутник» (Нижний Тагил) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:0;.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Звезда» (Чехов) — 4:2;.

«Динамо» (Балашиха) — «Сокол» (Красноярск) — 1:4;.

«Химик» (Воскресенск) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4;.

ТХК (Тверь) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3 (по буллитам).