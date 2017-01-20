«Ермак» на выезде обыграл петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Ангарский «Ермак» на выезде обыграл петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Игра, прошедшая в пятницу в
Результаты других матчей:
«Спутник» (Нижний Тагил) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:0;.
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Звезда» (Чехов) — 4:2;.
«Динамо» (Балашиха) — «Сокол» (Красноярск) — 1:4;.
«Химик» (Воскресенск) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4;.
ТХК (Тверь) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3 (по буллитам).
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