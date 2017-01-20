Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28500908/
20 января 2017, 21:25 | Хоккей: Россия | ТАСС

Хоккейная арена может быть построена в Приморье на острове Русский

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Приморского края может построить хоккейную арену во Владивостоке на острове Русский, учитывая высокую среднюю заполняемость нынешней хоккейной «Фетисов-Арены». Об этом сообщил журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский «Адмирал» выступает в лиге с сезоне-2013/14.

«Я глубоко не погружен в финансовые успехи клуба, но мы действительно окупаемся. Причина в этом — любовь к хоккею. В первом сезоне средняя заполняемость арены составляла 99 процентов, а в этом сезоне, как мне сказали, она вторая в КХЛ, — сказал Миклушевский. — Мы подумали по поводу строительства более вместительной арены, один из вариантов — строительство дворца на острове Русский».

«Нынешняя арена соответствует запросам — там больше шести тысяч мест. Кроме того, будет поставлена еще одна трибуна на месте сцены, которая увеличит количество мест, хотя она будет немного наезжать на лед», — добавил Миклушевский.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

ВФЛА поддерживает возможность россиян выступать в качестве нейтральных спортсменов

Панарин научил партнера по "Чикаго" Кита песне "Гоп-стоп"

Президент IIHF и губернатор Приморья обсудили возможность проведения во Владивостоке МЧМ