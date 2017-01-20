Матч звёзд ЖХЛ собрал семитысячную зрительскую аудиторию на трибунах «Уфа-Арены»
Количество зрителей, посетивших Матч звёзд ЖХЛ, составило 7210 человек.
Кроме того, во время проведения Матча звёзд ЖХЛ
Треть бросковой зоны посетили женщины, а каждая 5-я девушка получила подарок за попадание в три из пяти мишеней. Отметим, что возраст аудитории варьировался от 3 до 65 лет. Все желающие получили возможность принять участие в
Настоящий праздник развернулся для участников финала турнира «Золотая шайба», который также проходил на территории
Помимо этого, болельщики также смогли стать свидетелями церемонии открытия, участие в которой приняли семь крупнейших творческих коллективов Республики Башкортостан. Общее количество артистов, задействованных в предматчевом шоу, превысило 250 человек.
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