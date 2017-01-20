Бывший тренер «Автомобилиста» устроил скандал после игры в Екатеринбурге

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы своей нынешней команды, «Югры» из Ханты-Мансийска, над «шоферами» в очередном матче первенства КХЛ повел себя откровенно по-хамски и принялся на пресс-конференции оскорблять игроков свердловского клуба и нынешнего наставника Владимира Крикунова, сообщает 20 января корреспондент «АиФ-Урал».

Сначала Разин пожаловался на то, что его команде не предоставили лед для раскатки. Затем наставник «Югры», известный своей вспыльчивостью, заявил, что по-особому настраивался на поединок против своей бывшей команды.

«Когда сам играл, всегда не понимал “ветеранчиков”, которые, приезжая на лавку, срываются на молодых, — заявил Разин. — Поэтому обращаюсь к вам, журналисты: если я буду в возрасте Крикунова и буду жаловаться на все, ткните в меня пальцем — и я закончу с тренерством».

Также Разин нелицеприятно выразился об игроках «Автомобилиста», которых он еще недавно тренировал. «Соперник не использовал выход “3 в 0”. Мы отрабатывали для нашего вратаря выход “5 в 0” и подготовились к игре».

Андрей Разин со скандалом покидал Екатеринбург осенью минувшего года. Он открыто заявил, что недоволен действиями руководства в лице президента клуба, генерального директора УГМК Андрея Козицына.

«Хотелось бы увидеть того, кто у нас в клубе хозяин, — заявил после серии поражений команды Разин. — Чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов к ним, может быть они ответят. Мы с лета ни одного руководителя в нашей раздевалке не видели. Очень сильно устал заставлять работников нашего клуба работать. Устал, охота на Мальдивы съездить. Выходим на утреннюю раскатку перед важной игрой дома — у нас выключают свет, и мы начинаем раскатываться в темноте. На вопрос почему, звучит ответ, что электрики в другое время работать не могут. Я устал заставлять работать людей, которые обязаны это делать. Поэтому, товарищи руководители, если речь идёт о какой-то компенсации с моей стороны, то она мне в одно место, она мне не нужна».

Вскоре Разин был вызван «на ковер» и уволен. При этом он отметил, что даже рад увольнению: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — подытожил специалист свою работу в Екатеринбурге.

Добавим, что до работы в «Автомобилисте» Разин тренировал ижевскую «Ижсталь». Во время одного из матчей первенства ВХЛ он устроил драку с тренерским штабом команды соперников.