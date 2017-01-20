Бывший тренер «Автомобилиста» устроил скандал после игры в Екатеринбурге
Неприятные слова в адрес уральской команды прозвучали из уст Андрея Разина на
пресс-конференции после окончания встречи между «Автомобилистом» и «Югрой».
Бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы своей нынешней команды, «Югры» из
Сначала Разин пожаловался на то, что его команде не предоставили лед для раскатки. Затем наставник «Югры», известный своей вспыльчивостью, заявил, что
«Когда сам играл, всегда не понимал “ветеранчиков”, которые, приезжая на лавку, срываются на молодых, — заявил Разин. — Поэтому обращаюсь к вам, журналисты: если я буду в возрасте Крикунова и буду жаловаться на все, ткните в меня пальцем — и я закончу с тренерством».
Также Разин нелицеприятно выразился об игроках «Автомобилиста», которых он еще недавно тренировал. «Соперник не использовал выход “3 в 0”. Мы отрабатывали для нашего вратаря выход “5 в 0” и подготовились к игре».
Андрей Разин со скандалом покидал Екатеринбург осенью минувшего года. Он открыто заявил, что недоволен действиями руководства в лице президента клуба, генерального директора УГМК Андрея Козицына.
«Хотелось бы увидеть того, кто у нас в клубе хозяин, — заявил после серии поражений команды Разин. — Чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов к ним, может быть они ответят. Мы с лета ни одного руководителя в нашей раздевалке не видели. Очень сильно устал заставлять работников нашего клуба работать. Устал, охота на Мальдивы съездить. Выходим на утреннюю раскатку перед важной игрой дома — у нас выключают свет, и мы начинаем раскатываться в темноте. На вопрос почему, звучит ответ, что электрики в другое время работать не могут. Я устал заставлять работать людей, которые обязаны это делать. Поэтому, товарищи руководители, если речь идёт о
Вскоре Разин был вызван «на ковер» и уволен. При этом он отметил, что даже рад увольнению: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — подытожил специалист свою работу в Екатеринбурге.
Добавим, что до работы в «Автомобилисте» Разин тренировал ижевскую «Ижсталь». Во время одного из матчей первенства ВХЛ он устроил драку с тренерским штабом команды соперников.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter