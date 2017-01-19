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19 января 2017, 21:31 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

Сергей Мозякин установил новый рекорд в матче с «Авангардом»

Магнитогорцы одолели омичей с перевесом в две шайбы.

Шайба Сергея Мозякина в домашнем матче с омским «Авангардом» 19 января стала для капитана магнитогорцев 37-й по счёту в текущем регулярном чемпионате, что является рекордом для Континентальной хоккейной лиги.

Гол в исполнении Мозякина открыл счёт в противостоянии «Металлурга» и «Авангарда». Во втором периоде гостям удалось сравнять счёт, однако дубль Даниса Зарипова позволил магнитогорцам вновь вырваться вперёд. Под занавес встречи болельщиков порадовал Оскар Осала, сумевший в меньшинстве поразить пустые ворота соперников. За 9 секунд до сирены омичи всё же смогли немного сократить разрыв, однако победа осталась за хозяевами льда — 4:2.

Добавим, что 23 января магнитогорцы отправятся в гости к ярославскому «Локомотиву», а в перерыве Крис Ли, Ян Коварж, Сергей Мозякин и Данис Зарипов сыграют в Матче Звёзд КХЛ.

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