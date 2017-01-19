Тренер: Большинство игр чемпионата ЖХЛ проходят на уровне Матча звезд
УФА, 19 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство игр чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) проходят на уровне Матча всех звезд. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Запада, клуба ЖХЛ «Торнадо» и сборной России Алексей Чистяков.
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В первом в истории отечественного женского хоккея Матче звезд в Уфе команда Запада обыграла сборную Востока со счетом 4:0.
«Матч прошел “на ура”, была приличная организация, пришло много народа, и я думаю, что девчонки не оплошали, порадовали зрителей. Практически это было не шоу: к девчонкам была просьба от руководства играть в полную силу, и я считаю, что они так и сыграли, — сказал Чистяков. — В этом сезоне в ЖХЛ
В составе команды Востока часть матча провела бронзовый призер последнего молодежного чемпионата мира Валерия Меркушева, ставшая лучшим вратарем турнира. «Она рассматривается как один из кандидатов в национальную сборную. Лера прогрессирует, растет, за этот сезон она очень сильно добавила», — подчеркнул Чистяков.
ЖХЛ была учреждена Континентальной хоккейной лигой в июне 2015 года, турнир имеет статус чемпионата России. Первым победителем чемпионата стало подмосковное «Торнадо». В соревновании принимает участие семь команд.
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