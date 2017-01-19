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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28487324/
19 января 2017, 20:38 | Хоккей: Россия | ТАСС

Тренер: Большинство игр чемпионата ЖХЛ проходят на уровне Матча звезд

УФА, 19 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство игр чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) проходят на уровне Матча всех звезд. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Запада, клуба ЖХЛ «Торнадо» и сборной России Алексей Чистяков.

Главный тренер команды Запада клуба ЖХЛ Торнадо и сборной России Алексей Чистяков считает что спортсменки порадовали зрителей. Увеличить
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В первом в истории отечественного женского хоккея Матче звезд в Уфе команда Запада обыграла сборную Востока со счетом 4:0.

«Матч прошел “на ура”, была приличная организация, пришло много народа, и я думаю, что девчонки не оплошали, порадовали зрителей. Практически это было не шоу: к девчонкам была просьба от руководства играть в полную силу, и я считаю, что они так и сыграли, — сказал Чистяков. — В этом сезоне в ЖХЛ более-менее выровнялся класс команд, и добрая половина игр проходит в таком ключе. Команда Запада не сидела в обороне, играла в открытый хоккей и выиграла за счет удачной реализации моментов и игры вратарей».

В составе команды Востока часть матча провела бронзовый призер последнего молодежного чемпионата мира Валерия Меркушева, ставшая лучшим вратарем турнира. «Она рассматривается как один из кандидатов в национальную сборную. Лера прогрессирует, растет, за этот сезон она очень сильно добавила», — подчеркнул Чистяков.

ЖХЛ была учреждена Континентальной хоккейной лигой в июне 2015 года, турнир имеет статус чемпионата России. Первым победителем чемпионата стало подмосковное «Торнадо». В соревновании принимает участие семь команд.
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