Тренер: Большинство игр чемпионата ЖХЛ проходят на уровне Матча звезд

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В первом в истории отечественного женского хоккея Матче звезд в Уфе команда Запада обыграла сборную Востока со счетом 4:0.

«Матч прошел “на ура”, была приличная организация, пришло много народа, и я думаю, что девчонки не оплошали, порадовали зрителей. Практически это было не шоу: к девчонкам была просьба от руководства играть в полную силу, и я считаю, что они так и сыграли, — сказал Чистяков. — В этом сезоне в ЖХЛ более-менее выровнялся класс команд, и добрая половина игр проходит в таком ключе. Команда Запада не сидела в обороне, играла в открытый хоккей и выиграла за счет удачной реализации моментов и игры вратарей».

В составе команды Востока часть матча провела бронзовый призер последнего молодежного чемпионата мира Валерия Меркушева, ставшая лучшим вратарем турнира. «Она рассматривается как один из кандидатов в национальную сборную. Лера прогрессирует, растет, за этот сезон она очень сильно добавила», — подчеркнул Чистяков.

ЖХЛ была учреждена Континентальной хоккейной лигой в июне 2015 года, турнир имеет статус чемпионата России. Первым победителем чемпионата стало подмосковное «Торнадо». В соревновании принимает участие семь команд.