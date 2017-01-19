Сборная Запада выиграла первый в истории Матч звезд ЖХЛ

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Шайбы забросили Алевтина Штарева (6-я минута), Александра Хусак (10), Людмила Белякова (40) и Анна Шохина (56). Ворота команды Востока со второго периода защищала лучший вратарь прошедшего молодежного чемпионата мира Валерия Меркушева. Лучшим игроком в составе команды Запада признана Шохина. Ольга Сосина удостоилась аналогичной награды в сборной Востока.

В программу мероприятия входила развлекательная программа: девушки в традиционных костюмах исполнили народный танец «Семь девушек», также был показан презентационный ролик со зрелищными эпизодами женских хоккейных матчей.

На трибунах собрались искушенные любители женского хоккея — встречались фанаты в свитерах различных женских клубов. В фан-секторе, помимо болельщиков уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», присутствовали воспитанники кадетского училища, которые постоянно посещают игры местного женского хоккейного клуба «Агидель».