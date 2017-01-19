Сборная Запада выиграла первый в истории Матч звезд ЖХЛ
УФА, 19 января. /ТАСС/. Сборная Запада одержала победу со счетом 4:0 над командной Востока в первом в истории Матче звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шайбы забросили Алевтина Штарева (6-я минута), Александра Хусак (10), Людмила Белякова (40) и Анна Шохина (56). Ворота команды Востока со второго периода защищала лучший вратарь прошедшего молодежного чемпионата мира Валерия Меркушева. Лучшим игроком в составе команды Запада признана Шохина. Ольга Сосина удостоилась аналогичной награды в сборной Востока.
В программу мероприятия входила развлекательная программа: девушки в традиционных костюмах исполнили народный танец «Семь девушек», также был показан презентационный ролик со зрелищными эпизодами женских хоккейных матчей.
На трибунах собрались искушенные любители женского хоккея — встречались фанаты в свитерах различных женских клубов. В
Звездный уикенд с участием игроков КХЛ пройдет в Уфе 21 и 22 января, в его рамках запланированы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter