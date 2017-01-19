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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28486767/
19 января 2017, 19:38 | Хоккей: Россия | ТАСС

Сборная Запада выиграла первый в истории Матч звезд ЖХЛ

УФА, 19 января. /ТАСС/. Сборная Запада одержала победу со счетом 4:0 над командной Востока в первом в истории Матче звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.

На трибунах собрались искушенные любители женского хоккея — встречались фанаты в свитерах различных женских клубов. Увеличить
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Шайбы забросили Алевтина Штарева (6-я минута), Александра Хусак (10), Людмила Белякова (40) и Анна Шохина (56). Ворота команды Востока со второго периода защищала лучший вратарь прошедшего молодежного чемпионата мира Валерия Меркушева. Лучшим игроком в составе команды Запада признана Шохина. Ольга Сосина удостоилась аналогичной награды в сборной Востока.

В программу мероприятия входила развлекательная программа: девушки в традиционных костюмах исполнили народный танец «Семь девушек», также был показан презентационный ролик со зрелищными эпизодами женских хоккейных матчей.

На трибунах собрались искушенные любители женского хоккея — встречались фанаты в свитерах различных женских клубов. В фан-секторе, помимо болельщиков уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», присутствовали воспитанники кадетского училища, которые постоянно посещают игры местного женского хоккейного клуба «Агидель».

Звездный уикенд с участием игроков КХЛ пройдет в Уфе 21 и 22 января, в его рамках запланированы мастер-шоу и Матч звезд.
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