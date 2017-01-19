Шайба Берестенникова принесла «Южному Уралу» победу над «Саровом» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Орске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу в матче забросил Илья Берестенников на 43-й минуте.

В другом матче дня волжская «Ариада-НХ» переиграла в челябинске местный «Челмет» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). У победителей отличились Кирилл Дьяков (24), Андрей Алексеев (32), Игорь Угольников (43) и Александр Борисенков (50). У хозяев шайбы забросили Никита Войнов (14) и Семён Афонасьевский (27).