«Сокол» с минимальным счетом переиграл аутсайдера ВХЛ

Хоккеисты «Сокола» обыграли воскресенский «Химик» в рамках первенства ВХЛ. Матч прошел 18 января на площадке ледового дворца «Подмосковье» в Воскресенске.

Встреча получилась упорной и напряженной. Судьбу игры решил единственный гол — на 22-й секунде третьего периода Алексей Князев-младший замкнул прострел Андрея Воронкова. В конце игры «химики» сняли вратаря, но реализовать преимущество «лишнего игрока» не смогли. В итоге «Сокол» победил со счетом 1:0.

Победу прокомментировал главный тренер «крылатых» Александр Титов. По словам специалиста, матч получился интересным для болельщиков.

«Игра получилась интересной, боевой, хорошая молодежь и хорошая команда нам противостояла, достаточно хорошо обученная. Мы готовились к этому матчу, в свете последних наших выступлений победа была нам очень нужна. Хочу поблагодарить ребят за то, что выполнили установку, за то, что вышли сражаться и биться друг за друга, за результат.

Что касается того, наиграли или нет на более крупный результат (обе команды имели немало большинства), то, наверное, счет мог быть и другой. Но как сыграли — так сыграли. Хочу также поблагодарить наших болельщиков, которые переживают за команду. Спасибо руководству, — сказал Титов после матча.

Победа оставила «соколов» на 5-м месте в таблице ВХЛ. Красноярцы имеют в активе 73 очка после 41 матча.

Воскресенский «Химик» является аутсайдером первенства. Подмосковные хоккеисты занимают 23-е место, набрав всего 37 очков в 40 играх. Всего в ВХЛ играют 26 команд.

Следующий матч подопечные Титова сыграют 20 января в подмосковной Балашихе против местного «Динамо». Игра начнется в 17:00 по красноярскому времени.