Лисин заменит травмированного Соботку в Матче звезд КХЛ в Уфе
Матч звезд КХЛ 2017 года состоится в Уфе
21—22 января.
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Энвер Лисин заменит форварда «Авангарда» Владимира Соботку в составе команды дивизиона Чернышева на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
18 января в матче против магнитогорского «Металлурга» нападающий «Авангарда» Соботка получил травму, которая не позволит ему принять участие в матче звезд. Место Соботки в команде дивизиона Чернышева займет нападающий «Салавата Юлаева» Лисин, входящий в тройку лучших снайперов команды в нынешнем сезоне — 13 шайб.
При этом 17-й номер Соботки в Матче звезд перейдет к другому форварду уфимского клуба, Кириллу Капризову, а Лисин сыграет под номером 7. Таким образом, оба партнера по клубу выступят в Матче звезд с номерами, под которыми они представляют «Салават Юлаев» в играх КХЛ.
Состав сборной дивизиона Чернышева теперь выглядит следующим образом:
Вратарь — Игорь Бобков («Адмирал»), защитники — Евгений
Матч звезд КХЛ 2017 года состоится в Уфе
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