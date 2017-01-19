Лисин заменит травмированного Соботку в Матче звезд КХЛ в Уфе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Энвер Лисин заменит форварда «Авангарда» Владимира Соботку в составе команды дивизиона Чернышева на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

18 января в матче против магнитогорского «Металлурга» нападающий «Авангарда» Соботка получил травму, которая не позволит ему принять участие в матче звезд. Место Соботки в команде дивизиона Чернышева займет нападающий «Салавата Юлаева» Лисин, входящий в тройку лучших снайперов команды в нынешнем сезоне — 13 шайб.

При этом 17-й номер Соботки в Матче звезд перейдет к другому форварду уфимского клуба, Кириллу Капризову, а Лисин сыграет под номером 7. Таким образом, оба партнера по клубу выступят в Матче звезд с номерами, под которыми они представляют «Салават Юлаев» в играх КХЛ.

Состав сборной дивизиона Чернышева теперь выглядит следующим образом:

Вратарь — Игорь Бобков («Адмирал»), защитники — Евгений Медведев-к («Авангард»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Ян Коларж («Амур»), нападающие — Найджел Доус («Барыс»), Чед Рау («Куньлунь»), Максим Шалунов («Сибирь»), Линус Умарк, Кирилл Капризов, Энвер Лисин (все — «Салават Юлаев»).