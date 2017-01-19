Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в рамках Недели звезд в Уфе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч звезд ЖХЛ пройдет в формате «Запад» против «Востока». Командой Запада будет руководить главный тренер действующего чемпиона лиги — подмосковного «Торнадо» и сборной России Алексей Чистяков, а Денис Афиногенов, возглавляющий уфимскую «Агидель», займет место на тренерской скамье команды Востока. В заявке каждой команды будут находиться по 17 хоккеисток — два вратаря и 15 полевых игроков. В матче примут участие лучшие бомбардиры текущего сезона ЖХЛ и лидеры сборной России Людмила Белякова, Анна Шохина и Ольга Сосина.

Вызов на Матч звезд получили шесть легионеров ЖХЛ — представительницы Венгрии Францишка Кишш-Шимон (СКИФ), Александра Хусак («Арктик-Университет») и Фанни Гашпраич («Агидель»), словачка Николь Чупкова («Агидель»), чешка Алена Поленска («Динамо», Санкт-Петербург), а также Каролина Рантамяки (СКИФ) из Финляндии.

Главный тренер женской молодежной сборной России (до 18 лет) Евгений Бобарико, чья команда стала обладателем бронзовых наград чемпионата мира 2017 года, отметил, что такие матчи служат для популяризации женского хоккея в стране. «Конечно, буду следить за этим матчем. Он как раз послужит роль в популяризации хоккея среди девочек. Чем больше его будут показывать и чем больше о нем будут говорить, тем лучше», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

ЖХЛ была создана в России под эгидой министерства спорта, Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в июне 2015 года. Ранее существовал чемпионат России среди женских команд.