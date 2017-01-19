Стал известен характер травмы центрфорварда «Салавата Юлаева» Мертла
Хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Томаша Мертла во втором периоде матча против казанского «Ак Барса» унесли с ледовой площадки на носилках после грязного приема со стороны Александра Свитова.
По итогам обследования врачами стал известен характер травмы чешского центрфорварда.
Как отмечается в официальном протоколе матча, хоккеисту диагностирована рваная рана века. Также говорится, что томограмма показала — сотрясения мозга нет. Подробности травмы и сроки восстановления уточняются.
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