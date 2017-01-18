Шайба Дельнова принесла ТХК победу над «Ермаком» в овертайме матча ВХЛ
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты тверского ТХК в овертайме обыграли ангарский «Ермак» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Твери, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу в игре на 61-й минуте забросил Александр Дельнов.
Голкипер ТХК Александр Самонов отразил все 28 бросков, нанесенных по его воротам.
Результаты других матчей:
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:4,
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Звезда» (Чехов) — 2:3, в овертайме,
«Химик» (Воскресенск) — «Сокол» (Красноярск) — 0:1,
«Рязань» — «Рубин» (Тюмень) — 3:4,
«Буран» (Воронеж) — «Зауралье» (Курган) — 2:3.
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