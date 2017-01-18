Шайба Дельнова принесла ТХК победу над «Ермаком» в овертайме матча ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в среду в Твери, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу в игре на 61-й минуте забросил Александр Дельнов.

Голкипер ТХК Александр Самонов отразил все 28 бросков, нанесенных по его воротам.

Результаты других матчей:

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:4,

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Звезда» (Чехов) — 2:3, в овертайме,

«Химик» (Воскресенск) — «Сокол» (Красноярск) — 0:1,

«Рязань» — «Рубин» (Тюмень) — 3:4,

«Буран» (Воронеж) — «Зауралье» (Курган) — 2:3.