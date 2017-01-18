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18 января 2017, 21:25 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Максима Пестушко (9-я минута), Артура Лауты (23), Ильи Михеева (42), Дэвида Бута (42) и Николая Лемтюгова (60). У проигравших отличились Евгений Тимкин (14), Ярослав Косов (28) и Данис Зарипов (52).

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав в 51 игре 99 очков, «Металлург» с 107 очками после 51 матча лидирует.

В следующем матче команды снова сыграют между собой 19 января в Магнитогорске.
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