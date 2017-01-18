ТХК находится в стадии погашения задолженности игрокам и тренерам
ТВЕРЬ, 18 января. /ТАСС/. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ТХК находится в стадии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Кирилл Пафифов, чьи слова передает
пресс-служба ТХК.
В конце прошлого года ТХК испытывал серьезные финансовые трудности, образовались долги по заработной плате. Под вопросом было дальнейшее участие клуба в чемпионате ВХЛ.
«Состояние стабилизируется. Мы встретились с руководством области, ситуация находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени. Найдены различные источники финансирования и сейчас идет процесс погашения задолженности перед игроками и административным составом клуба», — сказал Пафифов.
По его словам, потребуется время для полной стабилизации сложившейся ситуации. «Но на сегодняшний день клуб с оптимизмом смотрит в будущее», — подчеркнул гендиректор.
Планируется, что ТХК станет базовой командой для сборной России для участия в хоккейном турнире Всемирной зимней Универсиады 2019 года в
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