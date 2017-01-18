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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28471681/
18 января 2017, 18:13 | Хоккей: Россия | ТАСС

ТХК находится в стадии погашения задолженности игрокам и тренерам

ТВЕРЬ, 18 января. /ТАСС/. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ТХК находится в стадии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Кирилл Пафифов, чьи слова передает пресс-служба ТХК.

В конце прошлого года ТХК испытывал серьезные финансовые трудности, образовались долги по заработной плате. Под вопросом было дальнейшее участие клуба в чемпионате ВХЛ.

«Состояние стабилизируется. Мы встретились с руководством области, ситуация находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени. Найдены различные источники финансирования и сейчас идет процесс погашения задолженности перед игроками и административным составом клуба», — сказал Пафифов.

По его словам, потребуется время для полной стабилизации сложившейся ситуации. «Но на сегодняшний день клуб с оптимизмом смотрит в будущее», — подчеркнул гендиректор.

Планируется, что ТХК станет базовой командой для сборной России для участия в хоккейном турнире Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Алма-Ате, которая пройдет с 29 января по 8 февраля. Тверской клуб на данный момент занимает четвертое место турнирной таблице ВХЛ.
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