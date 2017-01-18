ТХК находится в стадии погашения задолженности игрокам и тренерам

В конце прошлого года ТХК испытывал серьезные финансовые трудности, образовались долги по заработной плате. Под вопросом было дальнейшее участие клуба в чемпионате ВХЛ.

«Состояние стабилизируется. Мы встретились с руководством области, ситуация находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени. Найдены различные источники финансирования и сейчас идет процесс погашения задолженности перед игроками и административным составом клуба», — сказал Пафифов.

По его словам, потребуется время для полной стабилизации сложившейся ситуации. «Но на сегодняшний день клуб с оптимизмом смотрит в будущее», — подчеркнул гендиректор.