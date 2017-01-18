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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28470011/
18 января 2017, 15:38 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Журова присоединилась к Лиге женского хоккея

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира, чемпионка мира и пятикратная чемпионка России, член спортивного общества «Динамо» и депутат Государственной Думы Светлана Журова присоединилась к Лиге женского хоккея.

Президентом Лиги является непобеждённая чемпионка мира по боксу по версиям WIBF, WBA и GBU Наталья Рагозина.

«Очень понравилось. На удивление могу даже уже работать с шайбой и забивать. Конечно, ощущения новые — все-таки коньки совсем другие. Всю жизнь каталась в одну сторону, а нужно кататься в разные. Тормозить, а в конькобежном спорте я не тормозила. Научиться ездить спиной. И в целом мне еще многому предстоит научиться. Но я намерена продолжать тренировки и обязательно сыграть за команду», — поделилась впечатлениями Журова.
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