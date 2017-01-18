Олимпийская чемпионка Журова присоединилась к Лиге женского хоккея
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира, чемпионка мира и пятикратная чемпионка России, член спортивного общества «Динамо» и депутат Государственной Думы Светлана Журова присоединилась к Лиге женского хоккея.
Президентом Лиги является непобеждённая чемпионка мира по боксу по версиям WIBF, WBA и GBU Наталья Рагозина.
«Очень понравилось. На удивление могу даже уже работать с шайбой и забивать. Конечно, ощущения новые —
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