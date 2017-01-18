Защитник Щукин вернулся в «Кузню», Дюрягин и Бутузов остаются в ВХЛ

Хоккеист в составе фарм-клуба «Металлурга» в чемпионате ВХЛ провёл 22 матча и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-2».



В «Зауралье» в командировке продолжают оставаться два нападающих «Металлурга» — Денис Дюрягин и Станислав Бутузов. Дюрягин в 19 матчах набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-3». Бутузов в 17 матчах набрал 6 (2+6) очков при показателе полезности «-5».