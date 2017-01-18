Защитник Щукин вернулся в «Кузню», Дюрягин и Бутузов остаются в ВХЛ
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
20-летний защитник Кирилл Щукин, находившийся в командировке в «Зауралье», вернулся в Новокузнецк.
Хоккеист в составе
В «Зауралье» в командировке продолжают оставаться два нападающих «Металлурга» — Денис Дюрягин и Станислав Бутузов. Дюрягин в 19 матчах набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-3». Бутузов в 17 матчах набрал 6 (2+6) очков при показателе полезности «-5».
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