Чиновники омского правительства сыграют в хоккей в валенках

В субботу, 21 января, в природном парке «Птичья гавань» состоится матч между сотрудниками нескольких министерств омского правительства. Они сыграют в спортивную игру, получившую название «хоккей на валенках».

«Омская губерния»:

— Хоккейные встречи будут проводиться по привычным правилам, с настоящими хоккейными воротами, но с рядом отличий. В качестве шайбы тут выступает мяч для большого тенниса, вратари играют без клюшек, а вместо коньков участники могут использовать любую зимнюю обувь без твёрдых шипов, включая классические валенки.

Для политиков Омской области это будет первое подобное соревнование. А вот в Магнитогорске местный хоккейный клуб «Металлург» уже не в первый раз устраивает для местных чиновников и депутатов состязания по хоккею в валенках.