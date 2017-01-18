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18 января 2017, 9:54 | Хоккей: Россия | Om1.ru

Чиновники омского правительства сыграют в хоккей в валенках

Сотрудникам региональных министерств предложили поиграть в своеобразную модификацию хоккея.

В субботу, 21 января, в природном парке «Птичья гавань» состоится матч между сотрудниками нескольких министерств омского правительства. Они сыграют в спортивную игру, получившую название «хоккей на валенках».

«Омская губерния»:

 — Хоккейные встречи будут проводиться по привычным правилам, с настоящими хоккейными воротами, но с рядом отличий. В качестве шайбы тут выступает мяч для большого тенниса, вратари играют без клюшек, а вместо коньков участники могут использовать любую зимнюю обувь без твёрдых шипов, включая классические валенки.

Для политиков Омской области это будет первое подобное соревнование. А вот в Магнитогорске местный хоккейный клуб «Металлург» уже не в первый раз устраивает для местных чиновников и депутатов состязания по хоккею в валенках.
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