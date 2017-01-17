«Крылья Советов» на домашней площадке одолели МХК «Спартак»

Счёт во втором периоде открыл Андрей Ревацкий, однако «Крылья» довольно быстро отыгрались, в середине третьей двадцатиминутки забросили ещё две шайбы. Отличились Андрей Крупкин, Павел Борунов и Артём Дмитричев. В концовке матча Михаил Жолобов сократил отставание до минимума, но большего «Спартак» не добился.