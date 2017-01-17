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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28461376/
17 января 2017, 23:51 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Крылья Советов» на домашней площадке одолели МХК «Спартак»

МХК «Крылья Советов» на домашней площадке взял верх над МХК «Спартак» в матче регулярного чемпионата МХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт во втором периоде открыл Андрей Ревацкий, однако «Крылья» довольно быстро отыгрались, в середине третьей двадцатиминутки забросили ещё две шайбы. Отличились Андрей Крупкин, Павел Борунов и Артём Дмитричев. В концовке матча Михаил Жолобов сократил отставание до минимума, но большего «Спартак» не добился.
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