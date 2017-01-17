«Крылья Советов» на домашней площадке одолели МХК «Спартак»
МХК «Крылья Советов» на домашней площадке взял верх над МХК «Спартак» в матче регулярного чемпионата МХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Счёт во втором периоде открыл Андрей Ревацкий, однако «Крылья» довольно быстро отыгрались, в середине третьей двадцатиминутки забросили ещё две шайбы. Отличились Андрей Крупкин, Павел Борунов и Артём Дмитричев. В концовке матча Михаил Жолобов сократил отставание до минимума, но большего «Спартак» не добился.
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