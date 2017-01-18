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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28459957/
18 января 2017, 7:16 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

ХК «Трактор» в игре 2 на 2 уступил «Автомобилисту»

Встреча завершилась в овертайме.

ХК «Трактор» в очередном домашнем матче с минимальным счётом уступил екатеринбуржскому «Автомобилисту», доведя игру до овертайма и заработав удаление.

Во всех трёх периодах команды совершали примерно равное число бросков по воротам, ни один из которых в основное время не увенчался успехом. Особенностью матча стало и то, что за 60 минут судья ни разу не отправил игроков на штрафную скамейку. Однако первое же удаление на 63-й минуте овертайма, ставшее обоюдным, решило исход встречи — оставшись с гостями 2 на 2, челябинцы пропустили единственную шайбу.

Следующим соперником «Трактора» 19 января станет китайский «Куньлунь РС». Отметим, что челябинская команда с 84 очками по-прежнему занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

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