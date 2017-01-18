ХК «Трактор» в игре 2 на 2 уступил «Автомобилисту»

ХК «Трактор» в очередном домашнем матче с минимальным счётом уступил екатеринбуржскому «Автомобилисту», доведя игру до овертайма и заработав удаление.

Во всех трёх периодах команды совершали примерно равное число бросков по воротам, ни один из которых в основное время не увенчался успехом. Особенностью матча стало и то, что за 60 минут судья ни разу не отправил игроков на штрафную скамейку. Однако первое же удаление на 63-й минуте овертайма, ставшее обоюдным, решило исход встречи — оставшись с гостями 2 на 2, челябинцы пропустили единственную шайбу.