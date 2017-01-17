Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ в Уфе
Уфа застыла в ожидании одного из главных спортивных событий нынешней зимы: 21 и 22 января столица Башкирии примет всех сильнейших хоккеистов России.
Матч звезд КХЛ, как известно, привлекает хоккейных болельщиков со всех регионов страны и является визитной карточкой лиги.
Неделя звезд хоккея в Уфе уже началась. Клубы Молодежной хоккейной лиги разыграли Кубок вызова и попутно делегировали четверых лучших игроков на сам Матч звезд КХЛ. В этом квартете оказался и хоккеист уфимского «Толпара» Кирилл Цулыгин.
Напомним, в этом году КХЛ вернулся к формату звездного
Сегодня стали известны капитаны команд. Форвард СКА и один из самых звездных игроков лиги Павел Дацюк поведет за собой сборную дивизиона Боброва. Форвард «Витязя» Максим Афиногенов — дивизион Тарасова.
В дивизионе Харламова все оказалось достаточно предсказуемо, у многолетнего лидера магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина конкурентов на это почетное звание, по сути, и не было. А вот в дивизионе Чернышева, где играет уфимский «Салават Юлаев», претендентов хватало, в итоге остановились на вернувшемся
В субботу, 21 января, на льду «Уфа-Арены» состоится
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