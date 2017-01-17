«Большой» и «Магистраль» выиграли 1-й отборочный этап Ночной хоккейной лиги-2016/17
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Команды «Большой» и «Магистраль» выиграли первый отборочный этап Ночной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2016/17 в дивизионе «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига Надежды» соответственно, сообщает пресс-служба лиги.
В дивизионе «40+» участие приняли четыре команды: «Большой», «Жемчужина», «Магистраль» и «Сочи». Команды провели пятикруговой турнир, по итогам которого «Большой» стал победителем, набрав 42 очка, проиграв лишь одну игру.
Победитель отборочного этапа в «Лиге Надежды» определялся среди шести команд, которые тоже провели пятикруговой турнир. Выиграла команда «Магистраль», набравшая 43 очка и не проигравшая ни одного матча.
Все 75 матчей отборочного этапа прошли на площадках Ледового дворца «Большой» в Сочи. 22 января в ознаменование окончания отборочных турниров в «Большом» пройдет Матч звезд сочинской Ночной хоккейной лиги, в котором сборная дивизиона «Любитель 18+» сыграет со сборной дивизиона «Любитель 40+».
Всего в любительском чемпионате страны этого сезона принимает участие уже 813 команд из 72 регионов России. В ряде регионов —
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