«Большой» и «Магистраль» выиграли 1-й отборочный этап Ночной хоккейной лиги-2016/17

В дивизионе «40+» участие приняли четыре команды: «Большой», «Жемчужина», «Магистраль» и «Сочи». Команды провели пятикруговой турнир, по итогам которого «Большой» стал победителем, набрав 42 очка, проиграв лишь одну игру.

Победитель отборочного этапа в «Лиге Надежды» определялся среди шести команд, которые тоже провели пятикруговой турнир. Выиграла команда «Магистраль», набравшая 43 очка и не проигравшая ни одного матча.

Все 75 матчей отборочного этапа прошли на площадках Ледового дворца «Большой» в Сочи. 22 января в ознаменование окончания отборочных турниров в «Большом» пройдет Матч звезд сочинской Ночной хоккейной лиги, в котором сборная дивизиона «Любитель 18+» сыграет со сборной дивизиона «Любитель 40+».