Выживший после обвала казармы в Омске Рустам Набиев выступит за «Феникс» в Уфе на звездной Неделе хоккея-2017
УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В Уфе продолжается «Неделя звезд хоккея-2017». В рамках ее с 17 по 19 января в столице Башкортостана пройдет Международный Континентальный кубок по
следж-хоккею — Ice Sledge Hockey Continental Cup. Это турнир среди сильнейших клубных команд Европы с участием спортсменов России, Италии, Чехии и Китая.
Россию представит многократный чемпион страны подмосковный клуб «Феникс». В его рядах выступает уроженец башкирского села Чекмагуш Рустам Набиев, который, проходя службу, чудом остался жив, но лишился ног после трагедии в Омске при обрушении казармы летом 2015 года.
«Первая игра у нас с итальянцами, наверное, с самыми сильными соперниками на этом турнире, — поделился впечатлениями Рустам. — Настрой, как всегда, только вперёд, к победе! Раньше на «Уфе-Арене» никогда не катался, поэтому для меня, как и для остальных участников турнира, это дебютный лед.
Выступать дома — это, наверное, самый дорогой подарок, который можно получить на Новый год. Спасибо тренеру за возможность показать себя на родной земле! Я не профессиональный игрок,
17 января в 11 часов на лед выйдут «ISH Team of China» (Китай) и «SHC Sparta Praha» (Чехия).
В 13.40 состоится торжественная церемония открытия Кубка.
А в 14 часов «Феникс» сразится с итальянскими орлами из «South Tirol Eagles».
После однокругового турнира определятся участники финальных матчей за 3−4 места и 1−2 места, которые будут сыграны 19 января.
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