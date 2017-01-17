«Локо» разгромил «Атлантов», забросив шесть шайб
16 января в регулярном чемпионате МХЛ был сыгран один матч. МХК «Локо» на домашней площадке одержал разгромную победу над МХК «Атланты». Встреча завершилась со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Кудрявцев, Михаил Беляев, Марк Павликов, Никита Жуков, Данил Гизатуллин и Григорий Денисенко. Единственный гол подмосковной команды на свой счёт записал Иван Воробьёв.
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