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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28448529/
17 января 2017, 0:11 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Локо» разгромил «Атлантов», забросив шесть шайб

16 января в регулярном чемпионате МХЛ был сыгран один матч. МХК «Локо» на домашней площадке одержал разгромную победу над МХК «Атланты». Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Кудрявцев, Михаил Беляев, Марк Павликов, Никита Жуков, Данил Гизатуллин и Григорий Денисенко. Единственный гол подмосковной команды на свой счёт записал Иван Воробьёв.
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