Хоккеисты ТХК обыграли «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты тверского ТХК обыграли красноярский «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Твери, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, у которых забили Антон Соколов (38-я минута), Вадим Шутов (56) и Дмитрий Бойчук (59). У «Сокола» отличились Павел Дедунов (21) и Алексей Князев (49).
Результаты других матчей понедельника:
«Сарыарка» (Караганда) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:2;.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:2 (буллиты);.
«Химик» (Воскресенск) — «Ермак» (Ангарск) — 1:2;.
«Буран» (Воронеж) — «Рубин» (Тюмень) — 0:5;.
«Рязань» — «Зауралье» (Курган) — 3:1.
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