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16 января 2017, 22:27 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты ТХК обыграли «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Хоккеисты тверского ТХК обыграли красноярский «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

МОСКВА 16 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты тверского <span class=error>ТХК</span> обыграли красноярский Сокол в матче регулярного чемпионата <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Твери, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, у которых забили Антон Соколов (38-я минута), Вадим Шутов (56) и Дмитрий Бойчук (59). У «Сокола» отличились Павел Дедунов (21) и Алексей Князев (49).

Результаты других матчей понедельника:

«Сарыарка» (Караганда) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:2;.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:2 (буллиты);.

«Химик» (Воскресенск) — «Ермак» (Ангарск) — 1:2;.

«Буран» (Воронеж) — «Рубин» (Тюмень) — 0:5;.

«Рязань» — «Зауралье» (Курган) — 3:1.
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