«Буран» разгромно проиграл «Рубину» в Воронеже

Воронежцы неудачно начали матч, пропустив уже на 37 секунде. Голкипер «Бурана» Артем Артемьев отбил шайбу после броска Алексея Ложкина, но не увидел повторного удара. На шестой минуте «Рубин» удвоил счет — Кирилл Шмурыгин забил с двух метров после передачи с левого фланга. «Буран» завелся и создал голевой момент, но капитан Денис Коротеев не смог занести шайбу в ворота с полуметра. А на 12 минуте «Рубин» забросил третью шайбу. Андрей Белозеров совершил необязательную потерю в собственной зоне, и Андрей Феклистов поразил дальний угол ворот Артемьева. После третьего гола наставник «Бурана» Сергей Карый сменил вратаря, на площадку вышел Сергей Летуновский.

Во втором периоде «Рубин» продолжил владеть преимуществом. «Буран» старался отвечать контратаками, но никак не мог создать верный голевой момент. А гости в конце игрового отрезка поразили ворота воронежцев — отличился Евгений Рыбницкий. В третьем периоде «Рубин» забросил пятую шайбу и спокойно довел встречу до победы.