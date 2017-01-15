«Металлург» прервал беспроигрышную серию «Торпедо» в Магнитогорске

Магнитогорский «Металлург» взял верх над нижегородским «Торпедо» в очередном домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — встреча 15 января завершилась со счетом 3:2.

У гостей заброшенными шайбами сумели отметиться Григорий Желдаков (03:21) и Брендон Макмиллан (33:29).

В составе хозяев очки за результативность себе в актив записали Томми Сантала (07:26, 5×4), Данис Зарипов (38:08) и Крис Ли (62:34, 3×3).

Таким образом, «Магнитка» прервала шестиматчевую победную серию нижегородцев.