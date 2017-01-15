Морозов: Упорная борьба в матче за Кубок вызова задала тон всей Неделе звезд хоккея

Сборная Запада в воскресенье в серии буллитов со счетом 2:1 обыграла команду Востока в матче за Кубок вызова. 19 января в Уфе пройдет Матч звезд Женской хоккейной лиги, 21—22 января — Матч звезд КХЛ.

«Кубок вызова прошел в отличной атмосфере, ребята продемонстрировали игру хорошего качества. Интрига не исчезала до последней секунды, были голы, упорная борьба, овертайм, буллиты. Кубок вызова задал тон всей Неделе звезд хоккея, надеемся, что все следующие события пройдут в такой же интересной борьбе», — сказал Морозов журналистам.

«В Матче звезд КХЛ примут участие четыре лучших игрока матча за Кубок вызова и будут демонстрировать свое мастерство наравне с лучшими хоккеистами страны. Для молодых ребят престижна и почетна возможность поучаствовать в Матче звезд рядом с Мозякиным, Ковальчуком, Дацюком», — отметил Морозов.