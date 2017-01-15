С Кубка Вызова на Матч звёзд! Как Алтыбармакян обскакал Манукяна

Если вы оказались в Уфе в начале января и не прочь заглянуть на хоккей, то заблудиться на пути к арене не получится при всём желании. Вместо компаса — растяжки с эмблемой КХЛ, которые постепенно сменяют новогодние гирлянды на главной улице города и образовывают своего рода дорогу на хоккей. Это как нельзя лучше отражает настроения, царящие в столице Башкирии в эти дни. За одними праздниками, новогодними, без пауз и перерывов проследовали другие — хоккейные. На голову уфимскому зрителю свалилось столько событий, что не знаешь, за что взяться для начала.



Возле «Уфа-Арены» можно закупиться звёздной атрибутикой, да не в традиционном магазине, а в самой настоящей юрте. Прогуляться по ледовому городку или почувствовать себя Мозякиным, участвующим в конкурсе на точность бросков, — почему бы и нет? Буквально каждому встречному здесь предлагают поучаствовать в неком хоккейном квесте. Тому, кто его пройдёт, достанется три десятка шайб — по количеству команд в лиге. Корреспондент «Чемпионата», коллекционирующий то, что в народе называют каучуковыми дисками, с трудом удержался от такой авантюры. Из Башкирии и без того сложно уехать, не захватив с собой рюкзак сувениров, а с таким количеством шайб могут попросту не пустить в самолёт.



Уфа стала местом, где творится революция звёздных матчей. Объединить молодёжь, женщин, след-хоккеистов и лучших игроков континента решили только в этом году, выбрав для этого столицу Башкирии. И если «большой» Матч звёзд для города в новинку, то в 2011 году Кубок Вызова здесь уже проводился. Тогда за Восток, который одержал победу со счётом 3:2, выступали Виктор Антипин, Даниил Апальков, а также казанские «барсы» Голубев с Бочаровым, только-только завоевавшие золото Баффало. Герои последнего МЧМ Капризов с Воробьёвым хоть и были под боком, но молодёжную лигу переросли и ограничились тем, что посетили традиционный семинар Владимира Юрзинова.



Попасть на Матч звёзд можно по-разному. Например, стать любимцем болельщиков и выиграть зрительское голосование. Есть не менее верный способ — не отказывать прессе, небанально отвечать на вопросы и в итоге попасть в состав за счёт журналистов. Если какой-то игрок или целая команда обделена участием в звёздном уик-энде — это исправит лига. Ну и с этого года появился четвёртый, альтернативный метод. Можно ни матча ни сыграть в сильнейшей лиге Европы и даже не привлекаться к тренировкам со взрослой командой, но при этом выйти на лёд вместе с Умарком и Дацюком, Ковальчуком и Мозякиным! Достаточно ярко выступить на Кубке Вызова и привлечь внимание специальной комиссии.

То, что сразу четыре игрока из МХЛ составят компанию главным кахаэловским звёздам, стало главной фишкой этого Кубка Вызова. Вместо того чтобы перейти на овертаймы «3 на 3» и сколотить четыре команды по дивизионам, в Молодёжной лиге решили дать молодым ребятам, и без того заряженным на борьбу, дополнительный заряд мотивации. Выбирать тех, кто через неделю выйдет на этот же уфимский лёд, но совсем в другой компании, выпало Владимиру Юрзинову, Игорю Ромашину, Александру Медведеву, Георгию Кобылянскому, Алексею Морозову и Алексею Яшину. Кому, как не Капитану Россия, который участвовал в трёх Матчах звёзд НХЛ и был лицом противостояния «Яшин-тим vs Ягр-тим» на Красной площади, вести такой кастинг?



Первым, кто сделал заявку на то, чтобы попасть на Матч звёзд, стал Андрей Алтыбармакян. Нападающий «Серебряных Львов», в последнее время чаще играющий в Высшей лиге, уже на четвёртой минуте открыл счёт. Забил он не как-то по-пижонски, с разворота или броском из-под ноги, а так, как принято на Кубках Вызова. Эти игры тем и отличаются от взрослых Матчей звёзд, что рубятся здесь так, словно на дворе весна и плей-офф. Вот и голы получаются самыми что ни на есть рабочими. Алтыбармакян грамотно выбрал позицию, поборолся за пятак и зажёг свою фамилию на кубе! Запад, и без того опережающий Восток по количеству побед на Кубке Вызова, вышел вперёд.



Несмотря на то, что на Кубке Вызова за семилетнюю историю ни разу не было двузначного счёта, и только в первом матче команды на двоих выбили десяток шайб, игра в Уфе стояла особняком. Те, кто привыкли видеть на звёздных матчах россыпь шайб, наверняка не поняли, куда попали. С того момента, как Алтыбармакян открыл счёт, команды будто отрезало. В том, что большую часть матча на табло горели ноль и единица, велика заслуга стражей ворот. Неоднократно выручали свою команду западные вратари, а у Востока на ноль отыграл Никита Циркуль, чьё появление на льду требовал уфимский фан-сектор. «Циркуля в ворота!», — доносилось до тех пор, когда в середине второго периода вратарь «Толпара» сменил новокузнечанина Катюхина.



Иногда хиты и сейвы бывают не менее зрелищны, чем голы. Вот только для комиссии такой малорезультативный хоккей от ножа заметно осложняет задачу. Тем более, что вратари, ходившие в главных героях Кубка Вызова, не имели даже теоретического шанса попасть на Матч звёзд. Нападающим, от которых отвернулась удача в завершении, только и оставалось, что производить впечатление на Яшина и Ко мудрёными финтами. И тут на общем фоне выделялся уральский алмаз Виталий Кравцов. Нападающий, который недавно отметился голом в своём втором матче за «Челмет», показывал фирменное челябинское катание и незаурядную технику. Не катил, а плыл надо льдом, не контролировал шайбу, а рисовал. Угнаться за ним в эстетике пытался омич Артём Манукян, но до поры до времени он не получал поддержку от своего одноклубника Ковалёва.



И надо же было такому случиться, что именно Ковалёв, долгое время остававшийся в тени Манукяна, спас Восток! Впрочем, кто именно перевёл игру в овертайм, стало предметом споров. Кирилл Цулыгин с такой силой зарядил по шайбе, что невооружённым взглядом было не разобрать, то ли она зашла в ворота напрямую, то ли благодаря подставления Ковалёва. Так или иначе, команда Востока, не использовавшая до этого массу шансов в большинстве, подарила Уфе ещё несколько минут настоящего задорного молодёжного хоккея. А творцами добытого овертайма стали местные ребята Циркуль и Цулыгин, вышедшие на лёд в свитерах привычного зелёного цвета. Впервые в истории Кубка Вызова форма одной из команд мимикрировала под цвета принимающей команды.

В чём ещё одно коренное отличие Матча звёзд от Кубка Вызова, так это в отношении к сверхурочной работе. Кахаэловцы, будто не желая задерживаться ни на минуту, неизменно укладывались в 60 минут. Тогда как овертайм на «Уфа-Арене» стал третьим в истории Кубков Вызова. Причём впервые Восток и Запад вышли за пределы основного времени именно в Уфе шесть лет назад.

Тогда итоговую победу одержали хозяева, но повторить этот трюк команде Востока не удалось. Ни Манукян, ни Кравцов свои попытки в серии буллитов не реализовали, а вот Алтыбармакян добавил ещё один весомый аргумент, чтобы составить компанию Ковальчуку, Дацюку, Войнову и Шестёркину в составе питерской диаспоры на Матче звёзд. Вместе с через неделю в объективы десятков телекамер попадут московский «армеец» Павел Подлубошнов, «ястребов» Антон Ковалёв и Кирилл Цулыгин, который сыграет на Матче звёзд на глазах у друзей и родителей. Чем не новогодняя сказка?