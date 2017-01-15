Сборная Запада по буллитам победила команду Востока в матче Кубка вызова МХЛ

Шайбу в составе Востока забросил Кирилл Цулыгин (55-я минута), у Запада отличился Андрей Алтыбармакян (4). Победный буллит на счету Никиты Лощенко.

Восьмой матч за Кубок вызова открыл в Уфе Неделю звезд хоккея, в завершении которой состоится Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Эта игра стала самой нерезультативной за историю проведения Кубка вызова и третьей, исход которой решился в серии буллитов.

О матче

Уфа приняла Кубок вызова не впервые — матч звезд МХЛ проводился здесь в феврале 2011 года, и тогда победу одержала команда Востока. В этот раз столице Башкирии предстоит целая неделя звездного хоккея, поэтому организация хоккейного праздника вышла на более высокий уровень.

Праздничная атмосфера ощущалась уже на подходе к арене: перед дворцом появились ледяные скульптуры хоккеистов, а также большие ледяные кубы, в которых замуровали хоккейные свитера. Там же разместилась фан-зона, где перед матчем для болельщиков были организованы хоккейные конкурсы и викторины. А один из магазинов атрибутики разместили в традиционной башкирской юрте.

Кубок вызова открылся колоритным предматчевым шоу. Организаторы вспомнили историю противостояния команд Запада и Востока. В видеоролике рассказали о молодых звездных игроках, которые в разные годы принимали участие в Кубке Вызова, а сейчас стали видными игроками уже на взрослом уровне, среди них: Сергей Калинин, Никита Нестеров, Игорь Шестеркин, Виктор Антипин, Алексей Марченко. Шоу продолжилось появлением на льду юных фигуристок, символизирующих маленьких звездочек. Ярким окончанием шоу стал боевой танец юных башкирских воинов под аккомпанемент курая (башкирский и татарский духовой музыкальный инструмент).