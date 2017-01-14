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14 января 2017, 18:42 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Русскую классику» ВХЛ-2017 в Москве посетило меньше двух тысяч человек

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом между балашихинским «Динамо» и воскресенским «Химиком» в Москве посетил 1831 человек, об этом говорится в официальном протоколе встречи.

«Русская классика"-2017 прошла на открытом катке в столичном «Парке Легенд», а ее победителем стал «Химик», со счетом 3:1 обыгравший «Динамо». Ранее «Русская классика» проводилась в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери.

На матче присутствовал, согласно официальному протоколу, 1831 зритель. Это является абсолютным антирекордом в истории проекта. Лучшим показателем по-прежнему является «Русская классика"-2012 в Красноярске, собравшая 16,1 тысячи зрителей. В Челябинске на трибуны пришло 9,2 тысячи человек, в Нижнем Тагиле — 8350 зрителей, в Твери — 6350.

Открытый каток в «Парке Легенд» вмещает 2,2 тысячи зрителей.
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