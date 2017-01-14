Яшин, Морозов и Юрзинов-ст. выберут игроков МХЛ для участия в Матче звёзд КХЛ
Недостающих участников Матча звёзд КХЛ по итогам Кубка вызова выберет экспертная группа, в которую войдут Алексей Яшин, Алексей Морозов, Владимир
Юрзинов-старший, Игорь Ромашин и другие.
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Ерыкалову сообщил член совета директоров КХЛ и бывший президент лиги Александр Медведев.
По регламенту впервые в истории Матча звёзд в нём примут участие четыре представителя Молодёжной хоккейной лиги, вызванных на Кубок вызова.
Кубок вызова состоится в Уфе 15 января и тем самым откроет Неделю звёзд хоккея, а Матч звёзд КХЛ пройдёт там же
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