Яшин, Морозов и Юрзинов-ст. выберут игроков МХЛ для участия в Матче звёзд КХЛ

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Ерыкалову сообщил член совета директоров КХЛ и бывший президент лиги Александр Медведев.



По регламенту впервые в истории Матча звёзд в нём примут участие четыре представителя Молодёжной хоккейной лиги, вызванных на Кубок вызова.



Кубок вызова состоится в Уфе 15 января и тем самым откроет Неделю звёзд хоккея, а Матч звёзд КХЛ пройдёт там же 21—22 января .