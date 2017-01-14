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14 января 2017, 16:58 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Русская классика» в честь Харламова. «Химик» обыграл «Динамо»

В «Парке легенд» состоялся матч «Русской классики» ВХЛ на открытом воздухе. «Химик» выиграл у балашихинского «Динамо» — 3:1.

Русская классика в честь Харламова. Химик обыграл Динамо - Фото Увеличить
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14 января 2017 года в «Парке легенд» состоялся матч пятой «Русской классики» ВХЛ. Впервые он был сыгран на специально подготовленной ледовой площадке, а не на футбольном стадионе. Мероприятие прошло в день рождения двукратного олимпийского чемпиона, легендарного советского форварда Валерия Харламова, которому исполнилось бы 69 лет. Погода оказалась благосклонной к участникам. В Москве потеплело, не было снега и дождя. Билеты на матч были практически полностью выкуплены, при вместимости арены в 2200 зрителей.

«Мы рады, что сыграют две команды с большим спортивным наследием. “Химик”, который дал нам олимпийских чемпионов, обладателей Кубка Стэнли. “Динамо” — один из краеугольных камней в истории нашего хоккея. Надеемся, что матч станет хорошим праздником хоккея», — отметил на пресс-конференции исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

«В следующем году Валерию Борисовичу Харламову могло бы исполниться 70 лет. Хотел бы, чтобы традиция “Русской классики” перенеслась на 14 января, чтобы в этот день проводились такие матчи», — сказал олимпийский чемпион, заместитель генерального директора комплекса «Парк легенд» Владимир Мышкин.

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©  Чемпионат.com

Команды вышли из раздевалок в специальных шапках и отправились на лёд, после чего прозвучал гимн России, а символическое стартовое вбрасывание произвёл сын Валерия Харламова — Александр Харламов. Не обошлось и без красочного открытия, ну, а коллективы выстроились на площадке.

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©  Чемпионат.com

Прямая трансляция матча велась на большом экране, расположенном на стене «ВТБ Ледового дворца». Картинка была видна даже проезжавшим по трассе водителям.

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©  Чемпионат.com

Оба клуба не жалели друг друга, борьба велась на каждом участке льда. Напомним, что «Химик» является фармом московского «Спартака», а «Балашиха» — московского «Динамо». Так что в какой-то степени на льду было и спартаковско-динамовское противостояние.

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©  Чемпионат.com

Десант болельщиков из Воскресенска прибыл приличный. Были замечены на трибунах и спартаковские фанаты, поддержавшие гостей. Некоторые и вовсе раздевались по пояс.

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©  Чемпионат.com

Не обошлось и без поклонников «Динамо-Балашиха». Тем более что в этот же день в рамках регулярного чемпионата КХЛ первая команда «Динамо» готовилась сыграть с тольяттинской «Ладой». Поэтому присутствующие в основном были москвичами.

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©  Чемпионат.com

Ключевым отрезком матча стала концовка третьего периода, когда «Химик» сперва сам реализовал преимущество «пять на три» и повёл 2:1, а затем выстоял, играя «три на шесть». Дело в том, что два человека из Воскресенска находились в боксе для штрафников, а голкипера Ивана Бочарова заменили на шестого полевого хоккеиста.

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©  Чемпионат.com

Коллектив Дмитрия Фролова выстоял, а гол Дмитрия Мухина в пустые ворота стал решающим. 1:3 — с такого счёта динамовцам было не отыграться. Хоккеистов «Химика» сразу стали снимать и фотографировать, и недостаток внимания прессы они не испытывали.

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©  Чемпионат.com

После игры состоялось традиционное рукопожатие. Команды поблагодарили друг друга за игру. На лицах динамовцев было заметно разочарование.

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©  Чемпионат.com

Ну, а приз — позолоченный самовар — достался победителям. Правда, турнирное положение «Химика» после этой виктории не сильно улучшилось. Команда имеет разве что теоретические шансы на попадание в плей-офф ВХЛ, расположившись во второй части турнирной таблицы.

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©  Чемпионат.com
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©  Чемпионат.com
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