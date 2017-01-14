«Русская классика» в честь Харламова. «Химик» обыграл «Динамо»

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14 января 2017 года в «Парке легенд» состоялся матч пятой «Русской классики» ВХЛ. Впервые он был сыгран на специально подготовленной ледовой площадке, а не на футбольном стадионе. Мероприятие прошло в день рождения двукратного олимпийского чемпиона, легендарного советского форварда Валерия Харламова, которому исполнилось бы 69 лет. Погода оказалась благосклонной к участникам. В Москве потеплело, не было снега и дождя. Билеты на матч были практически полностью выкуплены, при вместимости арены в 2200 зрителей.



«Мы рады, что сыграют две команды с большим спортивным наследием. “Химик”, который дал нам олимпийских чемпионов, обладателей Кубка Стэнли. “Динамо” — один из краеугольных камней в истории нашего хоккея. Надеемся, что матч станет хорошим праздником хоккея», — отметил на пресс-конференции исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.



«В следующем году Валерию Борисовичу Харламову могло бы исполниться 70 лет. Хотел бы, чтобы традиция “Русской классики” перенеслась на 14 января, чтобы в этот день проводились такие матчи», — сказал олимпийский чемпион, заместитель генерального директора комплекса «Парк легенд» Владимир Мышкин.

Команды вышли из раздевалок в специальных шапках и отправились на лёд, после чего прозвучал гимн России, а символическое стартовое вбрасывание произвёл сын Валерия Харламова — Александр Харламов. Не обошлось и без красочного открытия, ну, а коллективы выстроились на площадке.

Прямая трансляция матча велась на большом экране, расположенном на стене «ВТБ Ледового дворца». Картинка была видна даже проезжавшим по трассе водителям.

Оба клуба не жалели друг друга, борьба велась на каждом участке льда. Напомним, что «Химик» является фармом московского «Спартака», а «Балашиха» — московского «Динамо». Так что в какой-то степени на льду было и спартаковско-динамовское противостояние.

Десант болельщиков из Воскресенска прибыл приличный. Были замечены на трибунах и спартаковские фанаты, поддержавшие гостей. Некоторые и вовсе раздевались по пояс.

Не обошлось и без поклонников «Динамо-Балашиха». Тем более что в этот же день в рамках регулярного чемпионата КХЛ первая команда «Динамо» готовилась сыграть с тольяттинской «Ладой». Поэтому присутствующие в основном были москвичами.

Ключевым отрезком матча стала концовка третьего периода, когда «Химик» сперва сам реализовал преимущество «пять на три» и повёл 2:1, а затем выстоял, играя «три на шесть». Дело в том, что два человека из Воскресенска находились в боксе для штрафников, а голкипера Ивана Бочарова заменили на шестого полевого хоккеиста.

Коллектив Дмитрия Фролова выстоял, а гол Дмитрия Мухина в пустые ворота стал решающим. 1:3 — с такого счёта динамовцам было не отыграться. Хоккеистов «Химика» сразу стали снимать и фотографировать, и недостаток внимания прессы они не испытывали.

После игры состоялось традиционное рукопожатие. Команды поблагодарили друг друга за игру. На лицах динамовцев было заметно разочарование.