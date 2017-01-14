«Торпедо» одолело «Торос» в матче ВХЛ

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В первом периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Талгат Жайлауов из «Торпедо открыл счет. В третьем отрезке игры Кирилл Полозов из «Тороса» и Руслан Ибатуллин из «Торпедо» обменялись шайбами.



16 января в Усть-каменогорске «Торпедо» сыграет с ижевской «Ижсталью».



«Торпедо» — «Торос» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Шайбы:

1:0 — 37:27 Жайлауов (Шин). В большинстве

1:1 — 50:44 Полозов (Голованов). В равенстве

2:1 — 56:25 Ибатуллин (Турукин, Игнашин). В равенстве



Вратари: Полуэктов — Литвинов

Штраф: 8:6 (2:2, 6:4, 0:0).