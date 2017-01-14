«Торпедо» одолело «Торос» в матче ВХЛ
В матче ВХЛ в
Усть-каменогорске «Торпедо» сыграло с нефтекамским «Торосом», пишет Sports.kz.
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В первом периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Талгат Жайлауов из «Торпедо открыл счет. В третьем отрезке игры Кирилл Полозов из «Тороса» и Руслан Ибатуллин из «Торпедо» обменялись шайбами.
16 января в
«Торпедо» — «Торос» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 — 37:27 Жайлауов (Шин). В большинстве
1:1 — 50:44 Полозов (Голованов). В равенстве
2:1 — 56:25 Ибатуллин (Турукин, Игнашин). В равенстве
Вратари: Полуэктов — Литвинов
Штраф: 8:6 (2:2, 6:4, 0:0).
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