«Сарыарка» обыграла «Ижсталь» в матче ВХЛ

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В первом периоде карагандинец Артур Сарваров открыл счет. Во второй двадцатиминутке Тигран Манукян из «Сарыарки» и Андрей Иванов из «Ижстали» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Олег Ломако из Караганды поразил ворота гостей.



16 января в Караганде «Сарыарка» сыграет с нефтекамским «Торосом».



«Сарыарка» — «Ижсталь» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 09:29 Сарваров (Алишаускас, Ломако). В равенстве

2:0 — 27:27 Манукян (Рогов, Валицкий). В равенстве

2:1 — 28:58 Иванов (Лоптев, Князев). В равенстве

3:1 — 56:42 Ломако (Алишаускас, Ердаков). В большинстве



Вратари: Костин — Кислицын

Штраф: 4:12 (2:6, 0:2, 2:4).