Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28426823/
14 января 2017, 15:36 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Фролов: «Химик» по ночам не тренировался при подготовке к «Русской классике»

Главный тренер воскресенского «Химика» Дмитрий Фролов прокомментировал победу над балашихинским «Динамо» (3:1) в матче «Русской классики».

«Температура была вообще комфортная. Атмосфера необычная, но мне понравилось, особенно результат. По ночам не тренировались, подготовка к матчу была обычной. Будем надеяться, что победа пойдёт на пользу. Для нас любая игра важна, давно не выигрывали, ребята молодцы: хотели выиграть. Победа может быть неказистая, но победа есть победа», — передаёт слова Фролова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Скоропупов: «Русская классика» задумывалась как средство развития хоккея в регионах

Изначально «Русская классика», матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом, задумывалась как событие для провинциальных городов, чтобы развивать хоккей в них, заявил бывший управляющий директор лиги Герман Скоропупов.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России