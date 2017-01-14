Фролов: «Химик» по ночам не тренировался при подготовке к «Русской классике»

«Температура была вообще комфортная. Атмосфера необычная, но мне понравилось, особенно результат. По ночам не тренировались, подготовка к матчу была обычной. Будем надеяться, что победа пойдёт на пользу. Для нас любая игра важна, давно не выигрывали, ребята молодцы: хотели выиграть. Победа может быть неказистая, но победа есть победа», — передаёт слова Фролова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.