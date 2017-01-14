Скоропупов: «Русская классика» задумывалась как средство развития хоккея в регионах

«Русская классика"-2017 прошла в столичном «Парке Легенд», а ее победителем стал воскресенский «Химик», обыгравший со счетом 3:1 «Динамо» из Балашихи. Ранее «Русская классика» проводилась в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери.

«Все правильно сказано, условия для хоккеистов в этом году действительно лучшие за все пять “Русских классик”, — сказал Скоропупов корреспонденту “Р-Спорт”. — То, что традиция сохранилась — это просто замечательно. Мы для этого и работали, чтобы “Русская классика” стала настоящим событием в хоккейном календаре. Единственное, мы старались проводить подобные матчи в регионах, потому что были нацелены на развитие хоккея в них. Но и в Москве, как выяснилось, “Русская классика” имеет место быть».