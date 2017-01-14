Павлюков: Победе в «Русской классике» радовались, будто Кубок Стэнли выиграли
Капитан воскресенского «Химика» Илья Павлюков прокомментировал победу над балашихинским «Динамо» (3:1) в матче «Русской классики».
«Классно, очень понравилось поучаствовать в таком матче. Сезон складывается не лучшим образом, мы не попадаем в
Неожиданно, радовались, как будто Кубок Стэнли вручили, приятно всё равно выигрывать матчи. Фотограф попросил, чтобы самовар поцеловал», — передаёт слова Павлюкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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