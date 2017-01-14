Павлюков: Победе в «Русской классике» радовались, будто Кубок Стэнли выиграли

«Классно, очень понравилось поучаствовать в таком матче. Сезон складывается не лучшим образом, мы не попадаем в плей-офф, но попали на праздник. Знали, что приедет много болельщиков, хотели их очень порадовать. Много было и болельщиков “Спартака”, тоже поддерживали нас. Мы знаем, что тяжёлая ситуация, стараемся играть в каждой игре. Сейчас домашняя серия, этот матч даст нам уверенности.



Неожиданно, радовались, как будто Кубок Стэнли вручили, приятно всё равно выигрывать матчи. Фотограф попросил, чтобы самовар поцеловал», — передаёт слова Павлюкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.