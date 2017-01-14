«Химик» обыграл балашихинское «Динамо» в «Русской классике» ВХЛ

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У победителей отличились Николай Складниченко (33-я минута), Илья Кляузов (48) и Дмитрий Мухин (60). У проигравших шайбу забросил Кирилл Пилипенко (44).

В этому году «Русская классика» приурочена к 70-летию отечественного хоккея.

«Динамо» провело матч в форме, созданной по мотивам эскизов 1940−50-х годов, для «Химика» подготовили свитера, стилизованные под форму сезона-1988/89. Тогда команда из Воскресенска добилась наивысшего достижения в своей истории, став серебряным призером чемпионата СССР, а в ее составе было немало известных игроков — Дмитрий Квартальнов, Валерий Брагин, Роман Оксюта, Лев Бердичевский, Вячеслав Козлов и другие.

Для каждого матча «Русской классики» создается специальный логотип. В этом году на нем представлены элементы эмблемы ВХЛ, советского машиностроения и герба Москвы. Одним из главных элементов логотипа является снегирь, традиционный символ зимы. Помимо турнирных трех очков, команды разыграли самовар с гравировкой в виде логотипа «Русской классики».