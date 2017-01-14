«Химик» обыграл балашихинское «Динамо» в «Русской классике» ВХЛ
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Воскресенский «Химик» победил балашихинское «Динамо» со счетом 3:1 в матче «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), который традиционно проводится под открытым небом. Встреча состоялась в Москве.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У победителей отличились Николай Складниченко (33-я минута), Илья Кляузов (48) и Дмитрий Мухин (60). У проигравших шайбу забросил Кирилл Пилипенко (44).
В этому году «Русская классика» приурочена к 70-летию отечественного хоккея.
«Динамо» провело матч в форме, созданной по мотивам эскизов 1940−50-х годов, для «Химика» подготовили свитера, стилизованные под форму сезона-1988/89. Тогда команда из Воскресенска добилась наивысшего достижения в своей истории, став серебряным призером чемпионата СССР, а в ее составе было немало известных игроков — Дмитрий Квартальнов, Валерий Брагин, Роман Оксюта, Лев Бердичевский, Вячеслав Козлов и другие.
Для каждого матча «Русской классики» создается специальный логотип. В этом году на нем представлены элементы эмблемы ВХЛ, советского машиностроения и герба Москвы. Одним из главных элементов логотипа является снегирь, традиционный символ зимы. Помимо турнирных трех очков, команды разыграли самовар с гравировкой в виде логотипа «Русской классики».
«Химик» является
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter