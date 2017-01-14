Игрок ХК «Сочи» не примет участия в Матче звезд из-за травмы

В нынешнем году Матч звёзд, девятый в истории, пройдёт в Уфе 21—22 января . В нем традиционно участвуют лучшие игроки чемпионата КХЛ.

Сочи принимал главное шоу КХЛ в 2015 году во дворце спорта «Большой», на матче присутствовало более 12 тысяч зрителей.

С учётом произведённой замены состав сборной дивизиона Тарасова выглядит следующим образом:

вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА).

защитники: Мэт Робинсон («Динамо» Москва), Игорь Ожиганов (ЦСКА), Якуб Ержабек («Витязь»).

нападающие: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба — ЦСКА), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Афиногенов («Витязь»), Владимир Галузин («Торпедо»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»).