Игрок ХК «Сочи» не примет участия в Матче звезд из-за травмы
Оскар Фантенберг, защитник хоккейного клуба «Сочи», был выбран лигой на Матч звезд, но не сможет сыграть в нем
из-за травмы. В связи с этим место Фантенберга займёт игрок обороны «Витязя» Якуб Ержабек.
В нынешнем году Матч звёзд, девятый в истории, пройдёт в Уфе
Сочи принимал главное шоу КХЛ в 2015 году во дворце спорта «Большой», на матче присутствовало более 12 тысяч зрителей.
С учётом произведённой замены состав сборной дивизиона Тарасова выглядит следующим образом:
вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА).
защитники: Мэт Робинсон («Динамо» Москва), Игорь Ожиганов (ЦСКА), Якуб Ержабек («Витязь»).
нападающие: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба — ЦСКА), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Афиногенов («Витязь»), Владимир Галузин («Торпедо»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»).
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