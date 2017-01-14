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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28426263/
14 января 2017, 14:28 | Хоккей: Россия | Советский спорт

Тихонов и Орлович-Грудков после расторжения контрактов с «Амуром» вернулись в «СКА-Неву»

Защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков, покинувшие 13 января «Амур», стали игроками «СКА-Невы», сообщается на официальном сайте фарм-клуба СКА в ВХЛ.

Хоккеисты выступали за «СКА-Неву» до обмена в хабаровский клуб. Тихонов в 28 матчах за армейцев в регулярном чемпионате ВХЛ-2016/17 набрал десять (2+8) очков, а Орлович-Грудков за 27 игр забросил семь шайб и отдал 19 результативных передач.

СКА обменял игроков в «Амур» 6 декабря в рамках сделки по переходу в петербургский клуб защитника Артема Зуба. Тихонов сыграл за хабаровчан в КХЛ два матча и заработал коэффициент полезности «-2», а Орлович-Грудков в семи играх забросил одну шайбу. 13 января дальневосточный клуб объявил о расторжении контрактов с хоккеистами по обоюдному согласию.

Напомним, «СКА-Нева» занимает второе место в турнирной таблице ВХЛ, имея в активе 81 очко после 38 встреч. Ближайший матч подопечные Петра Воробьева проведут сегодня, 14 января, в Санкт-Петербурге против «Зауралья».
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