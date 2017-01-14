Тихонов и Орлович-Грудков после расторжения контрактов с «Амуром» вернулись в «СКА-Неву»

Хоккеисты выступали за «СКА-Неву» до обмена в хабаровский клуб. Тихонов в 28 матчах за армейцев в регулярном чемпионате ВХЛ-2016/17 набрал десять (2+8) очков, а Орлович-Грудков за 27 игр забросил семь шайб и отдал 19 результативных передач.

СКА обменял игроков в «Амур» 6 декабря в рамках сделки по переходу в петербургский клуб защитника Артема Зуба. Тихонов сыграл за хабаровчан в КХЛ два матча и заработал коэффициент полезности «-2», а Орлович-Грудков в семи играх забросил одну шайбу. 13 января дальневосточный клуб объявил о расторжении контрактов с хоккеистами по обоюдному согласию.