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14 января 2017, 13:59 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Пафифов: ТХК до конца следующей недели рассчитается по всем долгам

Тверской хоккейный клуб (ТХК) на следующей неделе рассчитается по всем долгам перед хоккеистами команды, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов.

ТХК с начала чемпионата ВХЛ имел серьезные финансовые проблемы, из-за которых зарплата хоккеистам не выплачивалась с сентября. В ноябре сообщалось о возможном снятии клуба с чемпионата.

«Помощь нам пошла, долги все выплачиваются. На следующей неделе мы рассчитаемся по всем долгам. Хотелось бы сказать губернатору области Игорю Рудене и главе города Александру Корзину, они оперативно отреагировали на ситуацию и держат под своим контролем. Вопросов о снятии клуба, слава богу, никаких нет. Переговоры идут, и губернатор их держит под личным контролем», — сказал Пафифов корреспонденту «Р-Спорт».
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