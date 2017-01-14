Пафифов: ТХК до конца следующей недели рассчитается по всем долгам
Тверской хоккейный клуб (ТХК) на следующей неделе рассчитается по всем долгам перед хоккеистами команды, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов.
ТХК с начала чемпионата ВХЛ имел серьезные финансовые проблемы,
«Помощь нам пошла, долги все выплачиваются. На следующей неделе мы рассчитаемся по всем долгам. Хотелось бы сказать губернатору области Игорю Рудене и главе города Александру Корзину, они оперативно отреагировали на ситуацию и держат под своим контролем. Вопросов о снятии клуба, слава богу, никаких нет. Переговоры идут, и губернатор их держит под личным контролем», — сказал Пафифов корреспонденту «Р-Спорт».
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