Мышкин предложил проводить «Русскую классику» в день рождения Харламова
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Знаменитый советский вратарь Владимир Мышкин предложил ежегодно проводить «Русскую классику» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) 14 января, в день рождения легендарного нападающего Валерия Харламова. Об этом он заявил на
пресс-конференции перед игрой в «Парке Легенд».
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В субботу в матче «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сыграют воскресенский «Химик» и балашихинское «Динамо». Начало встречи, которая состоится на открытой площадке «Арены Легенд», в 12:00 мск.
«Значимость таких матчей — это дань уважения истории нашего хоккея. Не секрет, что мы все начинали на открытых площадках, когда еще не было искусственного льда. В этот день мы всегда вспоминаем нашего великого хоккеиста, великого товарища Валерия Харламова, которому сегодня исполнилось бы 69 лет. Хотелось бы, чтобы эта традиция перенеслась и на все предстоящие матчи и мы всегда проводили “Русскую классику” 14 января», — сказал Мышкин.
Символическое вбрасывание перед матчем «Химика» и «Динамо» проведет Александр Харламов, сын легендарного хоккеиста. В перерыве на табло будут продемонстрированы кадры хроники.
Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Валерий Харламов погиб в автокатастрофе в 1981 году.
Матчи «Русской классики» проводятся с 2012 года. Игры проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери.
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