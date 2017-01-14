Мышкин предложил проводить «Русскую классику» в день рождения Харламова

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В субботу в матче «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сыграют воскресенский «Химик» и балашихинское «Динамо». Начало встречи, которая состоится на открытой площадке «Арены Легенд», в 12:00 мск.

«Значимость таких матчей — это дань уважения истории нашего хоккея. Не секрет, что мы все начинали на открытых площадках, когда еще не было искусственного льда. В этот день мы всегда вспоминаем нашего великого хоккеиста, великого товарища Валерия Харламова, которому сегодня исполнилось бы 69 лет. Хотелось бы, чтобы эта традиция перенеслась и на все предстоящие матчи и мы всегда проводили “Русскую классику” 14 января», — сказал Мышкин.

Символическое вбрасывание перед матчем «Химика» и «Динамо» проведет Александр Харламов, сын легендарного хоккеиста. В перерыве на табло будут продемонстрированы кадры хроники.

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Валерий Харламов погиб в автокатастрофе в 1981 году.

Матчи «Русской классики» проводятся с 2012 года. Игры проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери.